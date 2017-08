Local Scores – Aug.04, 2017

Results of recent games involving London, Woodstock, St.Thomas & other local teams …

Recent Games

(Fri.Jul.28) IBL – London Majors vs Burlington 11-1 …

(Fri.Jul.28) League1 Ontario – FC London vs N Toronto 2-1 …

(Fri.Jul.28) WOSL – Tillsonburg vs English 1-0 …

(Sat.Jul.29) IBL – London Majors @ Kitchener 5-15 …

(Sat.Jul.29) MOSBL – Woodstock Nationals vs St.Thomas Cardinals 11-2 …

(Sat.Jul.29) OPFL West F – London Jr Mustangs vs Hamilton 40-23 …

(Sat.Jul.29) WOSL – Chatham vs Wallaceburg 1-2 …

(Sat.Jul.29) WOSL – AEK vs St.Thomas 2-0 …

(Sun.Jul.30) IBL – London Majors @ Toronto 13-10 …

(Sun.Jul.30) MOSBL – Woodstock Nationals vs Kincardine 8-10 …

(Sun.Jul.30) MOSBL – St.Thomas Cardinals @ Lucan 1-9 …

(Sun.Jul.30) WOSL – Marconi vs Croatia 3-1 …

(Sun.Jul.30) SMMFL – St.Thomas Storm @ Alvinston Jrs 8-6 …

(Mon.Jul.31) IBL – London Majors @ Brantford 4-5 …

(Mon.Jul.31) SMMFL – St.Thomas Storm vs Glencoe 6-0 …

(Tue.Aug.01) TCMFL Playoffs QF – Woodstock Kelseys vs Innerkip Expos 15-8 …

(Tue.Aug.01) SMMFL – St.Thomas Storm vs Alvinston Jrs …

(Tue.Aug.01) WOSL – St.Thomas vs Tillsonburg 2-1 …

(Wed.Aug.02) IBL Playoffs QF – London Majors vs Burlington 1-0 …

(Thu.Aug.03) IBL Playoffs QF – London Majors @ Burlington 14-4 …

(Thu.Aug.03) TCMFL Playoffs QF – Woodstock Kelseys @ Innerkip Expos 5-6 …

(Thu.Aug.03) MOSBL – St.Thomas Cardinals @ Byron 12-4 …

(Thu.Aug.03) WOSL – Chatham @ English 0-1 …

(Fri.Aug.04) IBL Playoffs QF – London Majors vs Burlington 5-9 …

(Fri.Aug.04) WOSL – Marconi @ Wallaceburg …

Upcoming Games

(Sun.Aug.06) IBL Playoffs QF – London Majors @ Burlington …

(Sun.Aug.06) MOSBL – St.Thomas Cardinals @ Hanover (DH) …

(Sun.Aug.06) OPFL F – London Jr Mustangs vs Ottawa in Kingston …

(Mon.Aug.07) MOSBL – Woodstock Nationals @ Lucan …

(Tue.Aug.08) IBL Playoffs QF – London Majors vs Burlington …

(Tue.Aug.08) TCMFL Playoffs QF – Woodstock Kelseys vs Innerkip Expos …

(Wed.Aug.09) TCMFL Playoffs QF – Woodstock Kelseys @ Innerkip Expos …

