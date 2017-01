Local Scores – Dec.30, 2016

Results of recent games involving London, Woodstock, St.Thomas & other local teams …

Recent Games

(Fri.Dec.02) OHL – London Knights vs Owen Sound 2-3 (SO) …

(Fri.Dec.02) GOJHL – St.Thomas Stars vs Leamington 1-1 …

(Fri.Dec.02) PJHL – Woodstock Navy Vets vs Paris 6-5 (OT) …

(Fri.Dec.02) OCAA Volleyball – Fanshawe Falcons vs Redeemer 3-0 …

(Sat.Dec.03) PJHL – Woodstock Navy Vets vs Norwich 4-2 …

(Sat.Dec.03) OUA Basketball – Western Mustangs @ Toronto 66-80 …

(Sun.Dec.04) OHL – London Knights vs Flint 6-2 …

(Wed.Dec.07) GOJHL – London Nationals vs St.Marys 12-1 …

(Fri.Dec.09) OHL – London Knights vs Mississauga 3-7 …

(Fri.Dec.09) PJHL – Woodstock Navy Vets vs Burford 5-4 …

(Fri.Dec.09) GOJHL – St.Thomas Stars vs Sarnia 5-0 …

(Sat.Dec.10) OHL – London Knights @ Sarnia 4-2 …

(Sat.Dec.10) GOJHL – London Nationals vs LaSalle 3-4 …

(Sat.Dec.10) PJHL – Woodstock Navy Vets @ Delhi 8-0 …

(Sun.Dec.11) OHL – London Knights vs Kitchener 6-2 …

(Sun.Dec.11) GOJHL – St.Thomas Stars @ Chatham 3-6 …

(Sun.Dec.11) GOJHL – London Nationals vs Lambton Shores ppd. …

(Wed.Dec.14) GOJHL – St.Thomas Stars @ LaSalle 5-6 (OT) …

(Wed.Dec.14) GOJHL – London Nationals vs Leamington 6-3 …

(Thu.Dec.15) OHL – London Knights @ Peterborough 1-3 …

(Fri.Dec.16) OHL – London Knights vs Guelph 4-1 …

(Fri.Dec.16) GOJHL – St.Thomas Stars vs Lambton Shores 6-0 …

(Sat.Dec.17) GOJHL – London Nationals vs LaSalle 5-1 …

(Sat.Dec.17) PJHL – Woodstock Navy Vets @ Burford 6-2 …

(Sun.Dec.18) PJHL – Woodstock Navy Vets @ Wellesley 3-2 …

(Thu.Dec.22) GOJHL – St.Thomas Stars @ Sarnia 6-3 …

(Thu.Dec.22) PJHL – Woodstock Navy Vets @ Ayr 1-6 …

(Fri.Dec.23) GOJHL – St.Thomas Stars vs St.Marys 4-6 …

(Fri.Dec.23) PJHL – Woodstock Navy Vets vs Delhi 4-2 …

(Mon.Dec.26) NBL – London Lightning vs Niagara 106-107 …

(Tue.Dec.27) PJHL – Woodstock Navy Vets vs New Hamburg 3-1 …

(Tue.Dec.27) OCAA Basketball – Fanshawe Falcons vs Seneca 50-71 …

(Tue.Dec.27) OCAA Basketball – Fanshawe Falcons vs Centennial 77-78 …

(Wed.Dec.28) OHL – London Knights vs Oshawa 5-3 …

(Wed.Dec.28) OCAA Basketball – Fanshawe Falcons vs George Brown …

(Fri.Dec.30) OHL – London Knights vs Sarnia 4-1 …

(Fri.Dec.30) PJHL – Woodstock Navy Vets @ Tavistock 2-3 …

(Fri.Dec.30) NBL – London Lightning @ Niagara 134-106 …

Upcoming Games

(Sun.Jan.01) OHL – London Knights @ Sarnia …

(Sun.Jan.01) NBL – London Lightning vs Windsor …

(Tue.Jan.03) PJHL – Woodstock Navy Vets vs Norwich …

